Un tragico incidente ferroviario ha scosso la comunità di San Zenone Al Lambro, con un morto sul colpo.

Un pomeriggio tragico a San Zenone Al Lambro

Nel pomeriggio di domenica, poco prima delle 17, un tragico incidente ha scosso la comunità di San Zenone Al Lambro, in provincia di Milano. Una persona è stata investita e uccisa da un treno in transito, scatenando un’immediata risposta da parte dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, ma per la vittima non c’era nulla da fare: è deceduta sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Il treno coinvolto, un convoglio diretto Piacenza – Milano Greco Pirelli, viaggiava ad alta velocità. Era partito da Piacenza alle e avrebbe dovuto arrivare a Milano alle . La circolazione ferroviaria sulla linea Mantova – Cremona – Codogno – Milano è stata sospesa tra le stazioni di Tavazzano e Melegnano a causa dell’incidente. Trenord ha comunicato che il treno è attualmente fermo tra San Zenone Al Lambro e Melegnano, mentre le corse delle relazioni Milano – Lodi – Piacenza e Milano – Cremona – Mantova sono state deviate sulla linea ad alta velocità, causando possibili lievi ritardi.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto. Al momento, non si esclude la possibilità di un suicidio, ma la dinamica precisa dell’incidente rimane ancora da chiarire. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono stati chiamati a gestire la situazione, mentre il personale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è presente per supportare le operazioni di soccorso e ripristino della circolazione.

Servizi di emergenza e supporto

In situazioni di emergenza come questa, è fondamentale sapere a chi rivolgersi. Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo un momento difficile, è possibile contattare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24. Inoltre, Samaritans Onlus offre supporto al numero 06 77208977, disponibile tutti i giorni dalle 13 alle 22. Non esitare a chiedere aiuto, perché non sei solo.