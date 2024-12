Una comunità si unisce per aiutare il marito e il figlio di una donna scomparsa prematuramente.

Una tragedia che colpisce una famiglia

La vita può riservare sorprese inaspettate e, purtroppo, non sempre sono piacevoli. La storia di Marta Abalsamo, una donna di trentotto anni, è un esempio di come il destino possa cambiare in un attimo. Marta, residente nel Milanese, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del marito Alessandro e del loro piccolo Matteo, di soli due anni. La sua scomparsa, avvenuta a causa di una malattia fulminante, ha colto tutti di sorpresa, lasciando la famiglia in una situazione di grande difficoltà.

La raccolta fondi su Gofundme

In risposta a questa tragedia, gli amici di Marta hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su Gofundme, con l’obiettivo di raccogliere 150.000 euro per sostenere Alessandro e Matteo. “Non vogliamo lasciare soli Alessandro e Matteo in questo momento così difficile”, afferma Francesco Galluccio, uno degli organizzatori dell’iniziativa. La raccolta fondi non è solo un modo per aiutare economicamente, ma anche un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento di grande dolore.

Il ricordo di Marta

Marta era una persona straordinaria, conosciuta per il suo sorriso contagioso e la sua disponibilità ad aiutare gli altri. “Era sempre pronta a offrire amore e sostegno a chiunque ne avesse bisogno”, racconta Galluccio. La sua energia e il suo entusiasmo erano contagiosi, e chiunque l’avesse conosciuta ha potuto apprezzare la sua capacità di rendere ogni momento speciale. La sua prematura scomparsa ha lasciato un segno indelebile nella comunità, che ora si unisce per onorare la sua memoria e sostenere la sua famiglia.

Un appello alla solidarietà

La situazione attuale è difficile: Alessandro si trova a dover affrontare tutte le spese con un solo stipendio, inclusa la rata del mutuo, e senza il supporto di Marta. Ogni donazione, anche la più piccola, può fare una grande differenza per lui e per Matteo. “Se non potete donare, vi chiediamo di condividere questo messaggio con altre persone”, invita Galluccio. La comunità è chiamata a unirsi in un gesto di solidarietà, dimostrando che anche nei momenti più bui, l’amore e il supporto reciproco possono fare la differenza.