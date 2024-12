Il 10 gennaio segna l'inizio di un anno di agitazioni nel settore dei trasporti.

Il primo sciopero del 2025: dettagli e implicazioni

Il si preannuncia come una data cruciale per il trasporto pubblico locale in Italia. Il sindacato Faisa Confail ha proclamato un sciopero di 4 ore, che coinvolgerà i mezzi di trasporto di Milano, tra cui metro, bus e tram. Questa agitazione è stata anticipata dal calendario ufficiale degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha già avvisato i cittadini sui possibili disagi.

Le ragioni dietro la protesta

Le preoccupazioni espresse dal sindacato riguardano principalmente l’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la crescente disaffezione verso il settore dei trasporti. Secondo Faisa Confail, queste problematiche potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità economica delle aziende di trasporto pubblico locale. Inoltre, i contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) stanno diventando sempre più svantaggiosi per i lavoratori, il che contribuisce a un clima di insoddisfazione generale.

Impatto sugli utenti e sulle aziende

Per gli utenti, il rischio di disagi è concreto. Durante le quattro ore di sciopero, i mezzi pubblici di Milano potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Tuttavia, è importante notare che non ci saranno disagi diretti per i treni di Trenord e Trenitalia, sebbene l’agitazione del personale di Rfi possa influenzare le operazioni ferroviarie. Inoltre, nella stessa giornata, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore organizzato da Cobas lavoro privato e Coordinamento ferrovieri, il che potrebbe amplificare i disagi per chi si sposta.

Altri settori in agitazione

Non solo il trasporto pubblico locale sarà interessato da scioperi. Anche il personale delle società Sea e Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa parteciperà a uno sciopero di 24 ore, proclamato da Ost Cub Trasporti. Questo significa che anche chi viaggia in aereo potrebbe affrontare ritardi e cancellazioni, rendendo il 10 gennaio una giornata di grande agitazione per il settore dei trasporti in generale.