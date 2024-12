Un incidente tra un'auto e un furgone ha causato sette feriti a Milano, ma nessuno in gravi condizioni.

Un incidente notturno a Milano

Nella notte tra sabato e domenica, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di via Carlo Farini a Milano. Poco prima delle tre del mattino, un’auto e un furgone si sono scontrati, causando un bilancio di sette feriti. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite gravi, ma la situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

Quattro equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati inviati sul luogo dell’incidente, accompagnati da tre ambulanze e un’automedica. I feriti, tra cui quattro donne di età compresa tra i 21 e i 43 anni e tre uomini tra i 44 e i 51 anni, sono stati assistiti sul posto e successivamente trasportati negli ospedali Fatebenefratelli, San Carlo e Città Studi per ulteriori accertamenti. La prontezza dei soccorsi ha contribuito a garantire che le condizioni dei feriti rimanessero stabili.

Gestione del traffico e indagini

Oltre ai soccorsi, la polizia locale di piazzale Beccaria è intervenuta per gestire il traffico e effettuare i rilievi del caso. La viabilità in via Carlo Farini è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e per raccogliere le testimonianze dei presenti. Gli agenti hanno lavorato per chiarire la dinamica dell’incidente, cercando di comprendere le cause che hanno portato a questo scontro. La sicurezza stradale rimane una priorità per le autorità locali, che continuano a monitorare e migliorare le condizioni delle strade milanesi.