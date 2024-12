Una donna di quarant'anni è stata fermata dai carabinieri con uno zaino pieno di cibo rubato.

Il furto scoperto dai carabinieri

La serata di venerdì a Flero ha preso una piega inaspettata quando una donna di circa quarant’anni è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri. Camminando per una via interna del comune, la donna portava con sé uno zaino evidentemente pesante, ma quando le è stato chiesto di mostrare gli scontrini dei suoi acquisti, ha esibito solo uno scontrino di pochi euro. Questo ha immediatamente insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli.

Scoperta la verità dietro lo zaino

Durante le verifiche, i carabinieri hanno notato una notevole discrepanza tra l’importo dello scontrino e il valore del contenuto dello zaino. Dopo ulteriori indagini, è emerso che la donna, residente a Milano, aveva approfittato della ressa dei giorni precedenti al weekend per rubare generi alimentari in diversi supermercati. I controlli effettuati alla cassa del supermercato dove aveva pagato hanno rivelato un furto del valore di ben 489 euro, un ammontare significativo che ha portato alla denuncia della donna per furto.

Indagini in corso su altri furti

Le forze dell’ordine non si sono fermate qui. Infatti, stanno ora indagando per capire se la donna possa essere coinvolta in furti simili avvenuti nei supermercati di Dello e Bagnolo Mella. Già da tempo erano stati segnalati ammanchi di generi alimentari, e la modalità di azione della donna potrebbe collegarla ad altri episodi di furto. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei supermercati e sull’adeguatezza dei controlli anti-furto, specialmente durante i periodi di maggiore affluenza.