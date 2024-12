Fuga di gas a Milano: cinque persone soccorse in una toasteria

Un guasto a una caldaia provoca una fuga di gas, cinque persone in ospedale.

Attimi di paura in una toasteria milanese

Sabato pomeriggio, la tranquillità di piazza Argentina, nel cuore di Milano, è stata interrotta da un grave incidente in una toasteria. Una fuga di gas ha messo in allerta i soccorritori, che sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza a cinque persone, tutte dipendenti del locale. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona, che hanno assistito all’arrivo di ambulanze e vigili del fuoco.

Le conseguenze della fuga di gas

Le cinque persone coinvolte, quattro donne di età compresa tra i 22 e i 30 anni e un uomo di 27 anni, hanno manifestato sintomi di intossicazione da monossido di carbonio. I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno immediatamente trasportato tre di loro all’ospedale Niguarda e due al Policlinico per ulteriori accertamenti. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato, evidenziando l’importanza della prontezza dei servizi di emergenza in situazioni critiche.

Intervento dei vigili del fuoco e evacuazione

La fuga di gas è stata segnalata al Nue (112) intorno alle , e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono giunti sul posto con tre mezzi, inclusi specialisti del Nucleo Nbcr, che si occupano di emergenze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. Secondo le prime informazioni, la causa della fuga sarebbe un guasto a una caldaia. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma nel frattempo, per precauzione, è stato deciso di evacuare il condominio adiacente. Fortunatamente, gli occupanti dell’edificio non hanno riportato problemi di salute e sono stati in grado di rientrare gradualmente nei loro appartamenti.

Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza nelle attività commerciali e la necessità di controlli regolari sugli impianti di riscaldamento e gas. Le autorità locali stanno indagando per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro, tutelando così la salute e la sicurezza dei cittadini.