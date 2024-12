Un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una madre e suo figlio per una rapina.

Un episodio di violenza in pieno giorno

Sabato sera, attorno alle 18, un episodio di violenza ha scosso il tranquillo quartiere di Calvairate, a Milano. In piazzale Ferdinando Martini, una madre e il suo giovane figlio sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello, che ha tentato di rapinarli. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è stata interrotta dall’intervento tempestivo di una volante della polizia, in transito nella zona.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, l’aggressore, un marocchino di 25 anni, ha avvicinato la donna e il bambino minacciandoli con un coltello. Dopo aver intimato loro di consegnare la borsa, ha iniziato a colpire la madre con pugni, mentre il figlio cercava di difenderla. La situazione sembrava disperata, ma fortunatamente, la polizia era nelle vicinanze e ha potuto intervenire prontamente, bloccando l’aggressore prima che potesse fuggire.

Le conseguenze dell’aggressione

Il venticinquenne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e portato nel carcere di San Vittore. Madre e figlio, sebbene traumatizzati dall’accaduto, hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati all’ospedale Fatebenefratelli per ricevere le cure necessarie. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona, evidenziando la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità dei cittadini.