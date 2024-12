Intervento degli artificieri per la messa in sicurezza di un'area residenziale

Un ritrovamento sorprendente

Giovedì scorso, i residenti di Manerbio, un comune in provincia di Brescia, hanno vissuto un momento di grande sorpresa e preoccupazione quando, durante lavori di ristrutturazione, hanno scoperto un ordigno esplosivo risalente alla Seconda guerra mondiale. La bomba, nascosta in una cassetta all’interno di una cantina, è stata prontamente segnalata ai carabinieri, che hanno attivato le procedure di sicurezza necessarie per gestire la situazione.

Intervento degli artificieri

Gli artificieri del comando provinciale di Milano sono stati mobilitati per far brillare l’ordigno. Con grande professionalità e cautela, hanno recuperato la bomba, assicurandosi che l’operazione si svolgesse senza alcun rischio per i residenti. L’ordigno è stato fatto esplodere in un’area verde tra via Paolo VI e via Papa Giovanni, dove i residenti erano stati avvisati in anticipo per garantire la loro sicurezza. Il boato che ha seguito l’esplosione ha spezzato il silenzio del quartiere, ma nessuno ha subito danni grazie alla pianificazione accurata dell’intervento.

Dettagli sull’ordigno

La bomba ritrovata è una granata da mortaio Brixia, un’arma utilizzata durante la Seconda guerra mondiale e costruita dalla Metallurgica Bresciana tra il 1935 e il 1950. Con un calibro di 45 millimetri e un peso di circa mezzo chilo, questo ordigno era progettato per essere utilizzato con il mortaio leggero Brixia, noto per la sua gittata massima di circa mezzo chilometro. La scoperta di un simile ordigno, rimasto nascosto per decenni, mette in luce la necessità di una continua vigilanza e di operazioni di bonifica nei territori che hanno vissuto conflitti in passato.

Implicazioni per la comunità

Il ritrovamento di ordigni della Seconda guerra mondiale non è un evento raro in Italia, dove molte aree sono ancora contaminate da residuati bellici. Questo episodio serve da monito per la comunità locale e per le autorità competenti, sottolineando l’importanza di una corretta informazione e di interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra residenti e forze dell’ordine è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un ambiente sicuro per tutti.