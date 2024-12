Un migliaio di partecipanti per chiedere giustizia e diritti per il popolo palestinese.

Un corteo per la giustizia

Sabato 14 dicembre, Milano ha visto sfilare un corteo di circa mille persone, unite per chiedere giustizia e diritti per il popolo palestinese. L’evento, giunto alla sua 62esima edizione, ha visto la partecipazione di associazioni e organizzazioni palestinesi, gruppi di Rifondazione Comunista, studenti e attiviste della Casa delle Donne, insieme a vari centri sociali. La manifestazione ha avuto luogo nel quartiere Corvetto, un’area simbolica per la comunità, dove si è ricordato Ramy Elgaml, un giovane tragicamente scomparso in un incidente stradale durante un inseguimento da parte delle forze dell’ordine.

Un percorso di solidarietà

Il corteo è partito da piazzale Lodi, punto di ritrovo per i partecipanti, e ha attraversato diverse vie del quartiere, tra cui corso Lodi, piazzale Corvetto, via Polesine, piazzale Ferrara e via Giacinto Mompiani, per concludersi in piazzale Gabrio Rosa. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di questa mobilitazione, che non solo chiede di “liberare la Palestina”, ma anche di non lasciare solo il popolo palestinese in un momento di grande difficoltà. La richiesta di un “cessate il fuoco immediato e duraturo” è stata al centro delle rivendicazioni, insieme al sostegno per il diritto all’esistenza, alla resistenza e al ritorno dei profughi.

Un messaggio di unità e attenzione

Oltre alla questione palestinese, il corteo ha portato alla luce anche altre problematiche, come la situazione in Siria e la contrarietà al Ddl Sicurezza, che molti considerano una minaccia ai diritti civili. In una Milano gelida e pre-natalizia, i partecipanti hanno voluto far sentire la loro voce, unendo le forze per una causa che trascende i confini nazionali. L’azienda di trasporti Atm ha comunicato che, per permettere il passaggio del corteo, sono state deviate diverse linee, dimostrando l’impatto e l’importanza di questa mobilitazione.