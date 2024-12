Un grave incidente stradale ha scosso Tradate, con una vittima e feriti.

Un tragico incidente in via Castelnuovo

Oggi, attorno alle 12.30, un grave incidente stradale ha avuto luogo in via Castelnuovo a Tradate, nel Varesotto, portando alla morte di una donna di 54 anni. L’incidente ha coinvolto due veicoli e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Gli agenti della polizia stradale di Tradate sono attualmente impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto, cercando di chiarire le cause che hanno portato a questo tragico evento.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno utilizzato attrezzature specializzate come cesoie e divaricatori per estrarre i feriti rimasti intrappolati negli abitacoli delle auto coinvolte. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche, e nonostante i tentativi di rianimazione e il successivo ricovero in pronto soccorso, è deceduta poco dopo. Altri due automobilisti sono rimasti feriti nell’incidente, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita, secondo le ultime informazioni fornite dai medici.

Un altro incidente nella notte

La tragedia di Tradate non è l’unico episodio drammatico avvenuto recentemente nella zona. Nella notte, un altro incidente stradale ha avuto luogo tra Travedona e Monate, dove ha perso la vita Massimiliano Ugo Merli, un residente di Milano. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza stradale nella regione e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida. La polizia stradale invita tutti gli automobilisti a prestare attenzione e a rispettare le norme del codice della strada per prevenire ulteriori tragedie.