Disavventura romantica nel Milanese: auto nel torrente Muzza

Due ragazzi di vent'anni protagonisti di un'avventura inaspettata a Truccazzano.

Un’uscita romantica che si trasforma in avventura

Nel cuore della notte, due ragazzi ventenni di Truccazzano, un comune nel Milanese, hanno deciso di trascorrere una serata romantica in un luogo appartato. La scelta è ricaduta su una strada di campagna, immersa nell’oscurità e nella nebbia. Tuttavia, l’atmosfera romantica ha preso una piega inaspettata quando, a causa della scarsa visibilità, i due giovani si sono ritrovati a guidare verso un destino incerto, finendo nel torrente Muzza.

La situazione si complica

Fortunatamente, i due ragazzi sono riusciti a uscire dall’auto senza riportare ferite. Dopo aver abbandonato il veicolo nel torrente, hanno deciso di tornare a casa a piedi, senza avvertire né le forze dell’ordine né i genitori. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla loro responsabilità e sulla necessità di segnalare un incidente, anche se senza conseguenze fisiche. La vettura, lasciata nel torrente, è rimasta lì fino al mattino successivo, quando alcuni passanti l’hanno notata e hanno allertato il 112.

Intervento delle autorità

Il giorno seguente, l’intervento dei vigili del fuoco, dei sommozzatori e dei carabinieri di Pioltello ha portato alla risoluzione del mistero. Grazie alla targa dell’auto, le autorità sono riuscite a risalire alla proprietaria, la madre del ragazzo. La verità è emersa: il giovane aveva preso l’auto della madre per una serata di intimità con la fidanzata, ma le cose non erano andate come previsto. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità dei giovani alla guida, specialmente in situazioni di scarsa visibilità e in contesti potenzialmente pericolosi.