Un uomo di 31 anni è stato accoltellato in più punti del corpo a Rozzano, Milano.

Un’aggressione violenta nel cuore della notte

Nella tarda serata di giovedì, un trentunenne di origine marocchina è stato vittima di un’aggressione a Rozzano, un comune situato nella provincia di Milano. L’uomo è stato accoltellato in più parti del corpo, tra cui la gamba, il ginocchio e la testa. L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 in via delle Mimose, dove alcuni passanti hanno notato la presenza dell’uomo ferito e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

Il personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è giunto sul posto con un’ambulanza, trovando l’uomo in condizioni critiche a causa della perdita di sangue. Trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas, fortunatamente le prime notizie indicano che non è in pericolo di vita. I carabinieri del Comando provinciale di via Moscova stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e le motivazioni che hanno portato a questo atto violento.

Indagini in corso e mancanza di informazioni

Le indagini sono condotte dai militari della Tenenza di Rozzano, appartenenti alla Compagnia di Corsico. Al momento, non è chiaro se l’aggressione sia stata perpetrata da una sola persona o da un gruppo. Inoltre, le ragioni dietro l’attacco rimangono sconosciute, alimentando così il mistero attorno a questo episodio di violenza. La comunità locale è in allerta, e si spera che le autorità possano fare chiarezza su quanto accaduto, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri incidenti simili.