La comunità calcistica piange la scomparsa di un giovane talento dopo un tragico incidente.

Un tragico incidente in via Palmanova

La serata di ieri si è trasformata in un incubo per la famiglia Bertoni. Diego, un giovane calciatore di 30 anni, stava tornando a casa con la moglie dopo aver assistito alla partita del Milan in Champions League. L’incidente è avvenuto in via Palmanova, dove il loro scooter è stato coinvolto in uno schianto fatale. La notizia ha colpito profondamente non solo i familiari, ma anche l’intera comunità calcistica, che ha perso un talento promettente.

La passione per il calcio

Diego Bertoni non era solo un appassionato di calcio, ma anche un difensore attivo nell’Asd Cassina Calcio, una squadra di Prima categoria. La sua dedizione al gioco e il suo spirito sportivo lo hanno reso un esempio per molti giovani calciatori. La società ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio toccante sui social media, sottolineando l’impatto che Diego ha avuto sulla squadra e sulla comunità. “Ciao Diego, resterai per sempre nei nostri cuori”, hanno scritto, evidenziando il vuoto che la sua scomparsa ha lasciato.

Le conseguenze dell’incidente

Fortunatamente, la moglie di Diego, anche lei trentenne, ha riportato solo ferite non gravi ed è stata trasportata all’ospedale San Raffaele. Sebbene non sia in pericolo di vita, la tragedia ha segnato un momento difficile per la famiglia, che ora deve affrontare la perdita di un marito e padre. I due avevano due figlie piccole, che ora cresceranno senza la presenza del loro papà. La comunità si stringe attorno a loro, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di dolore.