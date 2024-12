Tutte le informazioni utili per affrontare la giornata di sciopero a Milano.

Il contesto dello sciopero generale

Il 13 dicembre si preannuncia come una giornata di grande agitazione per i trasporti pubblici a Milano. Dopo la recente decisione del Tar del Lazio, che ha annullato l’ordinanza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lo sciopero durerà 24 ore. Questo evento coinvolgerà non solo i treni Trenord, ma anche i mezzi pubblici gestiti da Atm, come metro, bus e tram. Gli utenti sono avvisati di prepararsi a possibili disagi e ritardi.

Orari e modalità di servizio

Atm ha comunicato che durante la giornata di sciopero, le linee di trasporto pubblico non saranno garantite tra le e le e dopo le , fino alla chiusura del servizio. Tuttavia, ci saranno fasce orarie in cui alcuni mezzi saranno operativi. In particolare, i treni Trenord garantiranno il servizio nelle fasce orarie dalle alle e dalle alle , ma solo per i treni presenti nella lista dei treni garantiti. È fondamentale che i pendolari controllino in anticipo gli orari e le eventuali cancellazioni.

Motivazioni dello sciopero

Questo sciopero è stato indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato e si inserisce in un contesto di crescente tensione nel settore dei trasporti. La decisione di scioperare è stata presa anche in seguito a un tragico incidente che ha coinvolto un macchinista della Mercitalia Rail, avvenuto a Rubiera, Reggio Emilia. Questo evento ha spinto il sindacato Cub Trasporti a proclamare uno sciopero nazionale dalle alle dello stesso giorno. La sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro sono al centro delle rivendicazioni dei sindacati, che chiedono maggiore attenzione e interventi concreti da parte delle istituzioni.

Servizi alternativi e informazioni utili

Per coloro che devono recarsi all’aeroporto di Malpensa, Atm ha previsto un servizio di autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, garantendo un collegamento diretto per i viaggiatori. È consigliabile controllare costantemente gli aggiornamenti forniti dalle aziende di trasporto e pianificare il proprio viaggio con largo anticipo per evitare inconvenienti.