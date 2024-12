Un altro tragico episodio di infortunio sul lavoro scuote la comunità locale, con un giovane in pericolo di vita.

Un incidente drammatico in un cantiere

La sicurezza sul lavoro continua a essere un tema di grande attualità, soprattutto dopo l’ennesimo incidente che ha coinvolto un giovane di soli 18 anni. Il ragazzo, mentre era impegnato in un cantiere, ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal secondo piano di un palazzo in via Molinetto di Lorenteggio, al confine tra Milano e Corsico. La caduta, di circa sei metri, ha avuto conseguenze gravissime, tanto che il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica inviate dalla centrale del 118. I soccorritori hanno lavorato con rapidità per stabilizzare il giovane sul posto, prima di trasferirlo in ospedale. Le sue condizioni sono critiche e la comunità è in apprensione per la sua salute. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dove gli infortuni sembrano essere in aumento.

Un trend preoccupante di infortuni sul lavoro

Solo il giorno precedente, un altro tragico incidente ha colpito la zona di Cusago, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un’azienda di logistica. Le indagini su questo infortunio sono ancora in corso, ma si sospetta che la caduta sia stata causata dal cedimento di un lucernario. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sull’adeguatezza delle misure di protezione adottate. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino i controlli e promuovano una cultura della sicurezza per prevenire ulteriori tragedie.