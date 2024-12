Un ragazzo di 18 anni è precipitato da un'altezza di sei metri in un cantiere a Corsico, ora è in ospedale.

Un incidente drammatico

La mattina di venerdì 13 dicembre, un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Corsico, un comune situato nell’hinterland ovest di Milano. Un giovane operaio di soli 18 anni è precipitato da un’altezza di circa sei metri all’interno di un cantiere in via Molinetto di Lorenteggio. L’episodio è avvenuto poco prima delle 9, e le sirene delle ambulanze hanno subito riempito l’aria, segnalando l’urgenza della situazione.

Le prime informazioni

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto per cause ancora da accertare. I carabinieri della compagnia di Corsico sono intervenuti immediatamente per effettuare i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Questo tipo di intervento è riservato ai casi più critici, dove ogni secondo conta.

Il trasporto in ospedale

Dopo essere stato soccorso dai sanitari, il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Nonostante la gravità dei traumi riportati, sembra che il ragazzo fosse cosciente e in grado di comunicare. Questo è un segnale positivo, ma le sue condizioni rimangono monitorate con attenzione dai medici. La comunità locale è in apprensione, sperando in un rapido recupero per il giovane operaio.

Un contesto preoccupante

Questo incidente non è un caso isolato. Solo poche ore prima, un altro grave incidente sul lavoro ha avuto luogo a Cusago, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un edificio. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di rispettare le normative di sicurezza per prevenire simili tragedie. Le autorità competenti dovranno indagare a fondo per garantire che tali incidenti non si ripetano in futuro.