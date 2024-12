Un grave incidente stradale coinvolge due giovani a Milano, uno in condizioni critiche.

Un drammatico incidente a Milano

Nella notte tra giovedì e venerdì, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto due giovani motociclisti. Un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 23 anni stavano viaggiando in moto quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’incidente è avvenuto in viale Liberazione, sotto i grattacieli di Porta Nuova, intorno alle 2 di notte. La scena si è presentata drammatica: il giovane è stato trovato in arresto cardiaco e, nonostante i tempestivi soccorsi, le sue condizioni sono risultate critiche.

Intervento dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei quattro equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che sono giunti sul posto in codice rosso. Gli operatori hanno rianimato il giovane direttamente sul luogo dell’incidente, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda. La ragazza, invece, ha riportato ferite lievi ed è stata portata al Policlinico in codice giallo. La rapidità dei soccorsi ha dato speranza, ma le condizioni del ragazzo rimangono gravi e la sua vita è appesa a un filo.

La dinamica dell’incidente

Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Gli agenti della polizia locale di Milano sono intervenuti per effettuare i rilievi e hanno confermato che non ci sono stati altri veicoli coinvolti. Secondo le prime informazioni, il conducente della moto avrebbe perso il controllo e sarebbe caduto violentemente, impattando contro un palo. Questo tragico evento segue un altro incidente avvenuto solo 24 ore prima in via Palmanova, dove un trentenne ha perso la vita davanti agli occhi della moglie, evidenziando un preoccupante aumento degli incidenti stradali nella città.