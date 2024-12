Due persone arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in un appartamento.

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

Un’operazione della polizia ha portato all’arresto di una coppia coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti a Sesto San Giovanni, un comune della provincia di Milano. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, insospettiti dal via vai di persone davanti a un appartamento in via Cristoforo Colombo, hanno deciso di monitorare la situazione. La serata di giovedì si è trasformata in un’azione decisiva contro il crimine, culminando nell’arresto di un uomo italiano di 31 anni e di una donna venezuelana di 27 anni.

Scoperta di un laboratorio per lo spaccio

Intorno alle 21, gli agenti hanno notato un uomo a bordo di uno scooter nei pressi dell’abitazione sospetta. Dopo averlo fermato, hanno trovato tre dosi di cocaina e oltre mille euro in contante. Le indagini hanno rivelato che l’appartamento era di sua proprietà, il che ha spinto gli agenti a effettuare una perquisizione all’interno. Qui, hanno trovato la complice e una quantità impressionante di droga: mezzo chilo di cocaina, 10 grammi di ketamina, 6 grammi di cocaina rosa, 400 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, confermando che si trattava di un vero e proprio laboratorio per lo spaccio.

Un giro d’affari significativo

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche un ingente quantitativo di denaro, per un totale di 13.500 euro. Questo elemento ha fatto emergere la possibilità che la coppia gestisse un’attività di spaccio ben organizzata, con un giro d’affari significativo. La polizia ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per contrastare il traffico di droga, che rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini. L’arresto di questi due individui non solo ha portato alla rimozione di una fonte di sostanze stupefacenti dalla comunità, ma ha anche inviato un chiaro messaggio ai potenziali spacciatori: le forze dell’ordine sono vigili e pronte ad intervenire.