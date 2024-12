Una serata di festa si trasforma in un incubo per una ragazza di 21 anni.

Un incontro fatale in discoteca

Milano, una città vibrante e piena di vita notturna, è stata teatro di un episodio drammatico che ha scosso la comunità. Una giovane di 21 anni, dopo aver trascorso una serata in discoteca, si è trovata coinvolta in un incubo. L’incontro con un uomo di 40 anni, originario del Bangladesh, si è rivelato fatale. I due si sono conosciuti in un locale di via Tocqueville, dove l’atmosfera festosa ha rapidamente lasciato spazio a una situazione di terrore.

La proposta che ha cambiato tutto

Al termine della serata, l’aggressore ha invitato la ragazza e i suoi amici a proseguire la festa a casa sua, in via Francesco De Sanctis. Quello che doveva essere un prolungamento di divertimento si è trasformato in un incubo. Una volta nell’appartamento, l’uomo ha iniziato a consumare alcol e droga, creando un ambiente di caos e violenza. Mentre il suo amico e l’amica della giovane sono riusciti a fuggire, la ragazza è rimasta intrappolata, diventando vittima della furia dell’aggressore.

La violenza e la fuga disperata

La giovane ha raccontato di essere stata colpita ripetutamente con una sedia e di aver subito abusi fisici e sessuali. In un momento di distrazione del suo aguzzino, è riuscita a chiudersi in una stanza, dove ha iniziato a urlare per chiedere aiuto. Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo, ma non privo di difficoltà: l’aggressore ha opposto resistenza, rifiutandosi di aprire la porta.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri sono riusciti a entrare nell’appartamento attraverso una finestra. Una volta dentro, hanno arrestato l’uomo, che è stato accusato di sequestro di persona e violenza sessuale. La vittima, traumatizzata e ferita, è stata trasportata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una prognosi di oltre 40 giorni per le lesioni subite. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e protezione per le giovani donne, spesso vulnerabili in situazioni di festa e divertimento.