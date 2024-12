Un episodio di violenza domestica ha scosso il quartiere di Stadera, grazie all'intervento dei vicini.

Un episodio drammatico a Milano

Un grave episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un uomo di origine bengalese, di 40 anni, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e tentata violenza sessuale. La vicenda ha avuto luogo in un appartamento situato in via De Sanctis, nel Municipio 5, dopo una serata trascorsa in un locale della movida di corso Como. La vittima, una giovane di 20 anni, è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei vicini, che hanno allertato le forze dell’ordine.

La dinamica dei fatti

Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva invitato due ragazze a trascorrere la notte nel suo appartamento. Dopo aver assunto sostanze stupefacenti e bevuto alcolici, ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo, distruggendo i mobili e spaventando le giovani. Mentre un’amica riusciva a fuggire, la vittima è stata bloccata dall’uomo, che ha chiuso a chiave la porta, impedendole di scappare. Da quel momento, la ragazza ha vissuto un incubo, subendo violenze fisiche e psicologiche.

Intervento delle forze dell’ordine

Le urla della giovane hanno attirato l’attenzione dei vicini, che non hanno esitato a chiamare i carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno dovuto utilizzare un’autoscala per accedere all’appartamento, trovando l’uomo in uno stato di alterazione. Dopo averlo immobilizzato, hanno potuto soccorrere la vittima, che presentava evidenti segni di violenza. Trasportata in ospedale, i medici hanno stimato un periodo di recupero di almeno 40 giorni, escludendo il trauma psicologico subito.

Le conseguenze legali

L’arresto del quarantenne è avvenuto in un clima di grande preoccupazione per la sicurezza delle donne. Attualmente, l’uomo si trova nel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida. Le autorità stanno indagando ulteriormente per comprendere la dinamica completa dell’accaduto e per garantire che giustizia venga fatta. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e protezione per le vittime di violenza, un tema che continua a essere di grande attualità nella società contemporanea.