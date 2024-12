Una bambina smarrita ritrovata grazie all'intervento di un cittadino e della polizia.

Un incontro inaspettato

Milano, una delle città più affascinanti d’Italia, è spesso teatro di storie sorprendenti. Recentemente, una piccola avventura ha catturato l’attenzione della comunità locale. Una bambina di pochi anni, di nome Serena, è stata trovata da un passante mentre vagava da sola per le strade della città. Senza giacca e visibilmente spaventata, la piccola ha suscitato preoccupazione in chi l’ha vista. La prontezza di un cittadino ha fatto la differenza: dopo averla notata, ha immediatamente contattato le autorità competenti.

Il tempestivo intervento della polizia

Grazie all’intervento degli agenti del Commissariato Città Studi, Serena è stata portata in sicurezza. Gli agenti, preoccupati per il suo benessere, l’hanno accompagnata in ospedale per un controllo. Durante questo tempo, la zia della bambina ha contattato la polizia, spiegando che Serena era appena arrivata dal Canada con i genitori e che, dopo aver aperto la porta di casa, era uscita senza che nessuno se ne accorgesse. La situazione si è rivelata più seria di quanto inizialmente si pensasse, ma la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine ha permesso di risolvere il problema rapidamente.

Un lieto fine per Serena e la sua famiglia

La polizia ha fatto di tutto per rassicurare la piccola, coprendola con la loro giacca per proteggerla dal freddo. Dopo averla scaldato e accertato che stesse bene, gli agenti l’hanno riportata dai suoi genitori, che nel frattempo erano in ansia per la sua scomparsa. La gioia di rivedere Serena ha riempito i cuori dei suoi familiari, che hanno potuto finalmente iniziare la loro avventura milanese. Questa storia ci ricorda l’importanza della comunità e della prontezza nel rispondere a situazioni di emergenza, dimostrando che anche un piccolo gesto può avere un grande impatto.