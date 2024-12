Una donna di 34 anni è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada con i suoi figli e la nonna.

Un tragico incidente nel cuore di Milano

Mercoledì 11 dicembre, Milano è stata teatro di un drammatico incidente che ha scosso la comunità. Una donna di 34 anni, di origini peruviane, ha perso la vita mentre attraversava la strada con i suoi due figli gemelli di un anno e mezzo e la nonna di 59 anni. L’incidente è avvenuto in viale Renato Serra, all’incrocio con viale Scarampo, intorno alle 9.45, in una delle zone più trafficate della città.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde, spingendo un passeggino doppio. Un camion, durante una manovra di svolta a destra, l’ha travolta. L’impatto è stato violento e, nonostante la gravità della situazione, i due bambini e la nonna hanno riportato solo ferite lievi, fortunatamente senza conseguenze gravi. Purtroppo, per la madre, l’incidente si è rivelato fatale.

La fuga del conducente e le indagini in corso

Dopo l’incidente, il conducente del camion si è dato alla fuga, lasciando la scena senza prestare soccorso. Gli agenti della polizia locale di Milano sono attualmente impegnati nel tentativo di rintracciare il responsabile. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile ottenere immagini che mostrano chiaramente la dinamica dell’incidente. Nei filmati si vede la donna attraversare la strada con i bambini e la nonna, mentre il camion sopraggiunge e la colpisce, per poi allontanarsi rapidamente.

Un appello alla comunità

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale a Milano. Molti cittadini si chiedono come sia possibile che un incidente così grave possa verificarsi in una zona così frequentata. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su misure di sicurezza più efficaci per proteggere i pedoni, in particolare le famiglie con bambini. La comunità è in lutto per la perdita di una giovane madre e si unisce nel chiedere giustizia per la vittima e la sua famiglia.