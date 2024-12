Un'importante manifestazione di sostegno al sindaco minacciato dalla mafia

Uniti contro le minacce mafiose

Martedì sera, Buccinasco ha assistito a un’importante manifestazione di solidarietà per il sindaco Rino Pruiti, vittima di minacce intimidatorie. L’evento, organizzato dalla Rete Solidale Antimafia del Sud Ovest Milano, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, un chiaro segnale di unità contro l’illegalità e la mafia. Le parole del sindaco, che ha ringraziato i presenti, hanno risuonato forti: “Le minacce non ci fermeranno, siamo tutti Rino Pruiti”. Questo messaggio di resistenza e determinazione ha unito cittadini, associazioni e rappresentanti politici in un’unica voce contro la paura.

La lotta contro l’illegalità è una responsabilità condivisa

Durante il presidio, i partecipanti hanno ribadito l’importanza di una lotta collettiva contro le mafie. “La mafia non è un problema solo di chi la subisce, ma di tutta la comunità”, ha affermato un rappresentante di Avviso Pubblico. La presenza di numerosi giovani ha dimostrato come la cultura antimafia stia prendendo piede, con iniziative che coinvolgono le nuove generazioni. La Rete Solidale Antimafia ha sottolineato che solo attraverso azioni comuni si può costruire una società libera dall’illegalità. La testimonianza di chi ha trovato a Buccinasco un luogo di accoglienza e supporto ha toccato profondamente i presenti, evidenziando l’importanza della solidarietà.

Un messaggio di speranza e resistenza

Il presidio non è stato solo un momento di protesta, ma anche un’opportunità per riflettere sulla necessità di rimanere uniti. “Troppi sindaci in Italia subiscono minacce ogni anno”, ha dichiarato Pruiti, evidenziando la vulnerabilità di chi si oppone al malaffare. La risposta della comunità è stata chiara: non lasciare mai soli coloro che si battono per il bene comune. La Rete e l’Amministrazione comunale hanno invitato tutti a partecipare attivamente, sottolineando che ogni presenza è un segnale forte contro la violenza. La lotta contro la mafia è una battaglia che richiede coraggio e determinazione, e Buccinasco ha dimostrato di essere pronta a combattere.