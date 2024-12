La polizia scopre un ingente quantitativo di droga in un appartamento della zona est di Milano.

Un’operazione mirata della polizia

La polizia di Milano ha recentemente portato a termine un’importante operazione contro il traffico di droga, culminata con l’arresto di due uomini di 35 e 38 anni. Entrambi con precedenti penali, sono stati colti in flagranza di reato mentre si trovavano all’interno di un appartamento in via Gaspare Aselli, nella zona est della città. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver monitorato l’area, hanno notato movimenti sospetti e hanno deciso di intervenire.

La scoperta della sostanza stupefacente

Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, tra cui circa otto chili di hashish e marijuana. In particolare, sono stati trovati 60 panetti di hashish e diverse dosi di marijuana, per un totale di circa 1,4 kg. Inoltre, sono stati sequestrati strumenti utilizzati per il confezionamento della droga, come bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto. La polizia ha anche trovato 1.250 euro in contante, segno evidente dell’attività illecita in corso.

Il ruolo dei due arrestati

Il 38enne arrestato ha dichiarato di aver subaffittato la camera da letto a un giovane di 35 anni, il quale è stato successivamente rintracciato dai poliziotti. Quest’ultimo, trovato in possesso di chiavi dell’appartamento e di ulteriori dosi di droga, ha confermato il legame con l’attività di spaccio. La polizia ha così potuto ricostruire un quadro più ampio dell’operazione, evidenziando come i due uomini collaborassero nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze legali

Entrambi gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha messo in luce non solo la presenza di un traffico di droga nella zona, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare questo fenomeno. La polizia di Milano continua a monitorare il territorio per prevenire e reprimere attività illecite, garantendo così maggiore sicurezza ai cittadini.