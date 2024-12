La polizia locale avvia indagini per risalire ai responsabili dell'abbandono di rifiuti pericolosi.

Un ritrovamento inquietante nella zona industriale

La polizia locale di Melzo ha recentemente effettuato un ritrovamento allarmante nella zona industriale di via Donissetti: un rimorchio di camion abbandonato, contenente circa 25 metri cubi di rifiuti di vario genere. Tra i materiali rinvenuti, si segnalano scarti edili e meccanici, oltre a cisterne contenenti un liquido la cui origine è ancora sconosciuta, ma che potrebbe trattarsi di olio esausto. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza ambientale nella zona.

Un’azione decisa della polizia

Il rimorchio, privo di targa e numero di telaio, è stato immediatamente sequestrato dalle forze dell’ordine. Gli agenti hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili dell’abbandono, formalizzando una denuncia contro ignoti. Prima di procedere con lo smaltimento, i rifiuti verranno analizzati e catalogati, un passo fondamentale per identificare eventuali tracce che possano condurre ai colpevoli. La polizia sta attuando un piano di controllo rigoroso per prevenire situazioni simili in futuro, evidenziando l’importanza della vigilanza nella lotta contro le discariche abusive.

Controlli e sanzioni per i trasgressori

Il comune di Melzo ha implementato un sistema di monitoraggio attento per contrastare la creazione di discariche abusive. Solo poche settimane fa, un cittadino era stato sorpreso a scaricare rifiuti nei pressi dell’ospedale, ma grazie alle videocamere di sorveglianza, è stato identificato e costretto a coprire le spese di pulizia. Questo episodio dimostra l’impegno delle autorità locali nel mantenere l’ordine e la pulizia del territorio, nonché la determinazione a punire chi infrange le normative ambientali. La comunità è invitata a collaborare, segnalando comportamenti sospetti e contribuendo a preservare l’ambiente.