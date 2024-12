Una donna manipolatrice che ha sfruttato la vulnerabilità degli anziani per rapinarli.

Un caso di sfruttamento e manipolazione

La storia di Tiziana Morandi, 49 anni, nota come “mantide della Brianza”, ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Accusata di aver contattato nove uomini, per lo più anziani, tramite social network, la donna ha utilizzato metodi subdoli per narcotizzarli e derubarli. La Corte d’Appello di Milano ha recentemente ridotto la sua condanna a 14 anni e 5 mesi, un segnale che solleva interrogativi sulla giustizia e sulla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Le modalità di azione della truffatrice

Secondo le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Vimercate, Morandi si sarebbe presentata agli anziani con la scusa di raccogliere fondi per beneficenza o per invitare a bere qualcosa. Una volta guadagnata la loro fiducia, la donna avrebbe somministrato benzodiazepine, facendoli cadere in uno stato di incoscienza. Le testimonianze raccolte dai militari parlano di uomini che si sono svegliati privi di oggetti di valore e denaro, lasciando dietro di sé una scia di vittime vulnerabili e traumatizzate.

Il profilo della vittima e l’impatto sociale

Le vittime di Morandi sono per lo più uomini anziani, spesso soli e vulnerabili, che si sono trovati a dover affrontare non solo il furto dei loro beni, ma anche un profondo senso di violazione e sfiducia. La storia di un 83enne di Roncello, che si è ritrovato in ospedale dopo aver incontrato la donna, è solo uno dei tanti casi emersi. La manipolazione psicologica e la vulnerabilità degli anziani sono temi cruciali che richiedono una maggiore attenzione da parte della società e delle istituzioni. È fondamentale che vengano attuate misure di protezione per prevenire simili crimini e garantire la sicurezza delle persone più fragili.