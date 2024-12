Un sessantenne cade da una scala e riporta gravi traumi: intervento d'emergenza

Un volo di quattro metri

Martedì, poco prima delle 13, un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo ad Arzago d’Adda, in provincia di Bergamo. Un uomo di 60 anni è caduto da una scala, riportando ferite significative. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava eseguendo lavori all’interno di un’azienda agricola, precisamente nella Cascina Corniano, quando ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di circa quattro metri.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo la caduta, sono stati allertati i soccorsi. Tre equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono giunti sul posto, composti da un’ambulanza, un’auto medica e un’unità di elisoccorso. L’intervento è stato rapido e coordinato, con i soccorritori che hanno lavorato per stabilizzare le condizioni dell’uomo, che presentava un importante trauma cranico, oltre a lesioni al volto e al torace.

Trasporto d’urgenza all’ospedale

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il sessantenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono state definite gravi, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione anche delle forze dell’ordine, con i carabinieri di Treviglio che sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

La sicurezza sul lavoro: un tema cruciale

Questo incidente riporta alla luce un tema di grande rilevanza: la sicurezza sul lavoro. Ogni anno, in Italia, si registrano migliaia di infortuni, molti dei quali avvengono in ambito agricolo. È fondamentale che le aziende adottino misure di sicurezza adeguate e formino i propri dipendenti per prevenire simili tragedie. La sensibilizzazione e la formazione sono strumenti chiave per garantire un ambiente di lavoro sicuro e ridurre il numero di incidenti.