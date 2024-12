Un ragazzo di 19 anni coinvolto in un incidente tra moto e furgone a Milano, trasportato in codice rosso.

Un incidente drammatico in via Arbe

Martedì mattina, intorno alle 11, si è verificato un grave incidente stradale in via Arbe, nella zona di viale Sarca a Milano. Un giovane di 19 anni, alla guida di un’Aprilia Rs, è rimasto gravemente ferito dopo un impatto devastante con un furgone Mercedes Vito. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando dal centro verso la periferia, mentre il furgone si dirigeva nella direzione opposta, cercando di svoltare a sinistra per imboccare via Carlo Romussi.

Le conseguenze dell’incidente

Il colpo è stato così violento che il giovane ha subito riportato gravi ferite, tra cui un trauma cranico e lesioni al volto e a una gamba. I soccorsi sono stati immediati: la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente.

Il conducente del furgone e le indagini

Il conducente del furgone, che si è fermato per prestare soccorso, è risultato negativo all’alcoltest. Le autorità stanno ora indagando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulla necessità di migliorare le infrastrutture e la segnaletica stradale per prevenire simili tragedie in futuro.