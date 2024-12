Una donna perde la vita mentre attraversa con i suoi bambini. La polizia è alla ricerca del responsabile.

Un tragico incidente in viale Serra

Mercoledì 11 dicembre, un tragico incidente ha scosso Milano, precisamente in viale Serra, dove una mamma di 34 anni è stata investita e uccisa da un camion mentre attraversava la strada con i suoi due figli gemelli nel passeggino e la nonna. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10, all’incrocio semaforizzato tra viale Scarampo e viale Serra. Secondo le prime ricostruzioni, il camion stava svoltando a destra quando ha travolto la donna, che stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde.

La fuga del camionista

Il camionista, descritto come un “pirata della strada”, è fuggito dal luogo dell’incidente, lasciando la scena in preda al caos. La polizia locale di Milano è immediatamente intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini. Gli agenti stanno attivamente cercando di rintracciare il responsabile, esaminando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente. La fuga del camionista ha suscitato indignazione tra i cittadini, che chiedono giustizia per la vittima e maggiore sicurezza stradale.

Le conseguenze dell’incidente

Fortunatamente, i due bambini e la nonna sono rimasti illesi, ma la perdita della madre ha lasciato un vuoto incolmabile nella loro vita. La comunità milanese è in lutto per questa tragedia, che mette in evidenza i pericoli della circolazione stradale e la necessità di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. L’incidente ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, con molti cittadini che chiedono misure più severe contro i conducenti irresponsabili e una maggiore vigilanza da parte delle autorità.