Dopo una breve tregua, il freddo e la nebbia tornano a Milano, ecco cosa aspettarsi.

Un ritorno inaspettato del freddo

Dopo un mercoledì caratterizzato da un clima mite e soleggiato, Milano si prepara a un brusco cambiamento meteorologico. Giovedì, infatti, le temperature scenderanno drasticamente, portando con sé foschie dense e nebbie che renderanno l’atmosfera più fredda e umida. Secondo i meteorologi di 3B Meteo, il sole potrebbe tornare a splendere, ma solo per poco, poiché il gelo si farà sentire con decisione.

Temperature in calo e nebbie persistenti

Le previsioni indicano che giovedì la temperatura massima si attesterà intorno ai 5 gradi, mentre la minima potrebbe scendere fino a 0 gradi. Il fenomeno della nebbia sarà particolarmente accentuato, con nubi basse che si solleveranno solo durante le ore centrali della giornata. I venti, inizialmente deboli e provenienti da Est-Nordest, cambieranno direzione nel pomeriggio, soffiano da Ovest. Venerdì, la situazione non migliorerà, con temperature che oscilleranno tra -3 e 3 gradi, rendendo l’atmosfera ancora più gelida.

Un campo di alta pressione e le sue conseguenze

Nonostante il freddo intenso, gli esperti segnalano che un campo di alta pressione abbraccia la regione, garantendo un tempo stabile e in parte soleggiato. Tuttavia, sulle basse pianure occidentali, le nubi basse e i banchi di nebbia si faranno sentire, creando un paesaggio grigio e opprimente. In serata, le condizioni meteorologiche si faranno più nuvolose, con cieli coperti e formazioni nebbiose estese che persisteranno fino a notte fonda. Le pedemontane e le alte pianure non saranno esenti da questo fenomeno, con un clima nebbioso che caratterizzerà anche le ore centrali della giornata.