Un uomo di 48 anni è stato nuovamente arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Cesano Boscone.

Un arresto che si ripete

Un uomo di 48 anni, di origine marocchina, è stato arrestato nuovamente a Cesano Boscone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dagli agenti del commissariato Lorenteggio, ha avuto luogo lunedì pomeriggio, quando il soggetto è stato sorpreso a vendere cocaina sotto il suo appartamento, situato in via Repubblica. Questo non è il primo episodio per il 48enne, che era già stato arrestato a fine novembre per lo stesso reato nello stesso luogo.

La sorveglianza degli agenti

Gli agenti, che avevano messo sotto osservazione l’uomo dopo il primo arresto, hanno notato un comportamento sospetto. Verso le 18, il 48enne è uscito dalla sua abitazione mentre parlava al telefono e si è diretto verso un punto di incontro con un cliente. Gli investigatori, mantenendo una distanza di sicurezza, hanno seguito il soggetto fino a quando non ha incontrato un secondo cliente. A quel punto, gli agenti hanno deciso di intervenire e bloccare l’uomo.

La scoperta della cocaina

Alla vista degli agenti, il pusher ha cercato di disfarsi di due dosi di cocaina, che sono cadute a terra. Le dosi pesavano complessivamente 0,6 grammi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato ulteriori tre grammi di cocaina, suddivisi in dieci “palline”. Questo ritrovamento ha confermato le accuse di spaccio nei suoi confronti, portando così all’arresto immediato. La rapidità dell’operazione ha dimostrato l’efficacia del lavoro di sorveglianza e intervento delle forze dell’ordine.