Sequestrati oltre 8 chili di droga e attrezzature per il confezionamento

Operazione della polizia a Milano

Martedì pomeriggio, la polizia di Milano ha arrestato due uomini, di 35 e 38 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta in via Gaspare Aselli, dove gli agenti della VI sezione della squadra mobile, sotto la direzione di Alfonso Iadevaia e Filippo Bosi, avevano avviato un’attenta sorveglianza sull’appartamento dei sospettati. Dopo giorni di osservazione, gli agenti hanno deciso di intervenire, sospettando che i due stessero stoccando un ingente quantitativo di droga.

Scoperta della droga e arresto

Quando il 38enne ha aperto il portone del palazzo, gli agenti lo hanno immediatamente fermato per entrare con lui nell’abitazione. Alla vista della polizia, l’uomo ha confessato che all’interno c’era della droga, ma ha cercato di discolparsi affermando che non fosse sua. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto oltre 8 chili di sostanze stupefacenti, tra cui 7 chili di hashish e 1 chilo e 400 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati sequestrati 1.250 euro in contante, una pressa metallica pneumatica, due macchine per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Il tentativo di difesa e ulteriori scoperte

Il proprietario dell’appartamento ha tentato di difendersi affermando di aver subaffittato la camera da letto a un giovane, identificato poi nel 35enne. Quest’ultimo è stato rintracciato poco dopo in via Barrili, dove è stato trovato in possesso di due mazzi di chiavi, uno delle quali apparteneva all’abitazione in via Gaspare Aselli. In quest’ultima, gli agenti hanno scoperto ulteriori 210 grammi di droga. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e portati in carcere, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla loro attività illecita.