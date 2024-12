Un uomo di 37 anni è stato allontanato dalla stazione di Legnano dopo comportamenti molesti.

Un intervento necessario per la sicurezza dei passeggeri

La stazione ferroviaria di Legnano è stata teatro di un episodio di ubriachezza molesta che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo di 37 anni, in evidente stato di alterazione, ha disturbato i passeggeri e il personale della stazione, trasformando l’area di attesa in un luogo di disagio per chiunque si trovasse nei paraggi. La situazione è degenerata al punto che un dipendente delle Ferrovie dello Stato ha dovuto contattare la polizia per segnalare il comportamento inappropriato dell’individuo.

Dettagli dell’intervento della polizia

Gli agenti del commissariato di Legnano sono giunti sul posto alle 7 di lunedì mattina, prontamente allertati dalla segnalazione. Una volta arrivati, hanno trovato l’uomo che continuava a insistere per rimanere all’interno della stazione, nonostante fosse evidente il suo stato di ubriachezza. La polizia ha proceduto a identificare il 37enne e a sanzionarlo per ubriachezza molesta, applicando un decreto di allontanamento che lo obbliga a stare lontano dalla stazione per 48 ore.

Le conseguenze della condotta molesta

Questo episodio mette in luce un problema crescente nelle stazioni ferroviarie italiane, dove comportamenti molesti e situazioni di disagio possono compromettere la sicurezza e il comfort dei viaggiatori. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. L’allontanamento dell’uomo è un chiaro segnale che le forze dell’ordine non tollereranno comportamenti che possano mettere a rischio la tranquillità dei passeggeri. La stazione di Legnano, come molte altre, deve rimanere un luogo di transito sicuro e rispettoso per tutti.