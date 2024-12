Un episodio di violenza e molestie in un ospedale di Legnano ha portato a un intervento della polizia.

Un episodio inquietante in pronto soccorso

Martedì mattina, un giovane gambiano di 22 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni e minacce dopo aver aggredito un’addetta alla sicurezza presso il pronto soccorso di Legnano. L’allerta è scattata intorno alle 9, quando gli agenti del commissariato sono stati chiamati a intervenire in seguito a segnalazioni riguardanti un paziente molesto. La situazione si è rivelata più seria del previsto, con l’aggressore che ha colpito al volto la guardia mentre tentava di fermarlo.

Comportamenti molesti e aggressione

Secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane era stato ricoverato giorni prima e, dopo le dimissioni, aveva deciso di rimanere nell’area del pronto soccorso, infastidendo gli altri pazienti. La notte precedente, il 22enne aveva assunto comportamenti molesti nei confronti di alcune donne, creando un clima di tensione e disagio. La mattina successiva, quando la guardia ha cercato di allontanarlo, l’uomo ha reagito in modo violento, colpendo la vigilante.

Misure di sicurezza e ordine di allontanamento

In seguito all’aggressione, la polizia ha avviato un’indagine e ha emesso un ordine di allontanamento nei confronti del giovane, una misura che gli vieta di accedere al pronto soccorso per un periodo di 48 ore. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti all’interno dell’ospedale. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza negli ambienti ospedalieri, dove il personale è spesso esposto a situazioni di rischio.