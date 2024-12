Il sindaco Ventura denuncia gli atti vandalici e rassicura i cittadini sul ripristino delle decorazioni festive.

Un attacco alla bellezza della città

Recentemente, la città di Corsico ha subito un grave attacco da parte di vandali che hanno preso di mira le installazioni natalizie e le centraline elettriche. Questi atti di inciviltà non solo hanno danneggiato le decorazioni festive, ma hanno anche messo in pericolo la sicurezza pubblica. Il sindaco Stefano Martino Ventura ha espresso la sua indignazione, sottolineando come tali comportamenti siano inaccettabili e mirati a rovinare l’atmosfera gioiosa del periodo natalizio.

Dettagli sugli atti vandalici

Secondo le prime ricostruzioni, i vandali hanno utilizzato grossi petardi per far esplodere due centraline elettriche, causando danni significativi. Le esplosioni hanno provocato la caduta di calcinacci e hanno reso inutilizzabili i contatori che alimentavano le luminarie natalizie. Non contenti, hanno anche danneggiato un gioco natalizio e un tubo della pista di pattinaggio, rendendo queste attrazioni inaccessibili per i cittadini e i visitatori.

La risposta delle autorità locali

Il sindaco Ventura ha dichiarato che gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri sono già in corso per identificare i responsabili di questi atti vandalici. Nonostante i danni, grazie all’immediata attivazione degli uffici competenti e alla collaborazione con Enel e gli operatori degli eventi, le installazioni sono state rapidamente ripristinate. Ventura ha rassicurato i cittadini, affermando che gli appuntamenti in programma sono stati confermati e che la comunità sta rispondendo con grande partecipazione, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Un appello alla comunità

In un momento in cui la città dovrebbe celebrare la bellezza e la gioia del Natale, il sindaco ha lanciato un appello alla comunità affinché si unisca contro questi atti di vandalismo. “Non ci arrendiamo di fronte a chi si diverte a distruggere le cose belle”, ha affermato Ventura, sottolineando l’importanza di preservare l’atmosfera festiva e di lavorare insieme per mantenere Corsico un luogo accogliente e sicuro per tutti. La risposta della comunità è fondamentale per contrastare la violenza e l’inciviltà, e per garantire che la magia del Natale possa continuare a brillare.