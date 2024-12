Due fratelli di origine egiziana denunciati per smaltimento illecito di rifiuti a Monza.

Un reato che si ripete

Due cittadini egiziani, di 45 e 35 anni, sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti tramite incenerimento a Monza. Questo non è il primo episodio per uno dei due, che già a gennaio 2023 era stato denunciato per lo stesso reato nello stesso luogo. La polizia locale, allertata dai vigili del fuoco, ha scoperto un deposito in zona San Fruttuoso dove i rifiuti venivano bruciati in modo illegale.

Le evidenze del crimine

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno trovato un fusto metallico utilizzato per bruciare i rifiuti, insieme a materiali combusti come travi in legno, un frigorifero smontato e griglie metalliche deformate. La situazione era aggravata dalla presenza di una copertura in cemento amianto, che presentava rotture significative. Fortunatamente, questa parte non era stata interessata dal fuoco, ma la scoperta ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza ambientale e la salute pubblica.

Le conseguenze legali

I due fratelli, residenti a Cinisello Balsamo, dovranno ora affrontare le conseguenze legali delle loro azioni. Oltre alla denuncia per smaltimento illecito di rifiuti, la proprietà del deposito è tenuta a presentare un piano di bonifica per la copertura del tetto. Questo caso evidenzia l’importanza di rispettare le normative ambientali e le severe conseguenze che possono derivare da comportamenti irresponsabili.