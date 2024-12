Il 13 dicembre si fermeranno treni, metro, tram e bus a Milano: ecco le motivazioni e le conseguenze.

Le motivazioni dietro lo sciopero

Il 13 dicembre, Milano si prepara a un nuovo sciopero dei trasporti, l’ultimo dell’anno, che coinvolgerà treni, metro, tram e bus. Questa protesta è organizzata dai sindacati Usb e Al Cobas e si basa su una lunga lista di richieste che riflettono il malcontento dei lavoratori. Tra le motivazioni principali vi è la critica alla politica economica del Governo Meloni, in particolare riguardo alla manovra economica per il 2025 e al crescente coinvolgimento dell’Italia in conflitti internazionali.

Inoltre, i sindacati chiedono forti aumenti salariali, una nuova indicizzazione dei salari legata al costo della vita e una vera politica di difesa della sanità pubblica. Le richieste si estendono anche alla necessità di cancellare leggi che hanno introdotto precarietà nel lavoro e alla richiesta di un salario minimo di almeno 10 euro l’ora.

Impatto sui servizi di trasporto

Lo sciopero avrà un impatto significativo sui servizi di trasporto pubblico a Milano. Le linee metro, bus e tram potrebbero subire interruzioni dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Anche la funicolare Como-Brunate sarà interessata dallo sciopero, con possibili disagi dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30.

Per quanto riguarda i treni, Trenord, Tper e Trenitalia potrebbero non garantire il servizio dalle ore 21 di giovedì 12 dicembre. Tuttavia, Trenitalia ha assicurato che i servizi essenziali saranno garantiti nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio possono richiedere un rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato.

Come gestire il viaggio durante lo sciopero

Per chi deve viaggiare durante lo sciopero, è fondamentale informarsi in anticipo sulle modifiche ai servizi. Trenord ha avvertito che potrebbero esserci ripercussioni sui servizi regionali e aeroportuali. I passeggeri possono contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui servizi. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto.

È consigliabile pianificare il viaggio con largo anticipo e considerare alternative per evitare inconvenienti. La situazione è in continua evoluzione, quindi rimanere aggiornati è essenziale per affrontare al meglio questa giornata di sciopero.