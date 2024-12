La Procura di Milano accusa Meta di aver evaso oltre 900 milioni di euro di IVA.

La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited, la società madre di Facebook e Instagram, accusandola di evasione fiscale per un importo che supera i 900 milioni di euro. Secondo le indagini condotte dalla polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, il colosso dei social network avrebbe omesso di dichiarare un imponibile di circa 4 miliardi di euro, portando a un’imposta sul valore aggiunto evasa di quasi 888 milioni di euro.

Dettagli dell’inchiesta

Le indagini si concentrano su un periodo d’imposta specifico, durante il quale Meta avrebbe omesso di dichiarare un imponibile di 3.989.197.744,05 euro. Questo grave reato di omessa dichiarazione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza fiscale della compagnia. Nonostante ciò, al momento, la società non è indagata ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, il che significa che le responsabilità ricadono principalmente sui rappresentanti legali della compagnia.

In risposta alle accuse, un portavoce di Meta ha dichiarato che l’azienda ha collaborato pienamente con le autorità competenti e che prende seriamente i propri obblighi fiscali. Meta sostiene di pagare tutte le imposte richieste nei vari Paesi in cui opera e ha espresso disaccordo con l’idea che l’accesso alle sue piattaforme debba essere soggetto al pagamento dell’IVA. Questa posizione ha sollevato ulteriori discussioni riguardo alla regolamentazione fiscale delle grandi aziende tecnologiche, che spesso operano su scala globale e possono sfruttare le differenze nelle legislazioni fiscali dei vari Paesi.

Implicazioni per il settore tecnologico

Questa inchiesta non riguarda solo Meta, ma solleva interrogativi più ampi sulla responsabilità fiscale delle aziende tecnologiche. Con l’aumento della digitalizzazione e l’espansione delle piattaforme online, le autorità fiscali di tutto il mondo stanno intensificando i controlli per garantire che le grandi aziende contribuiscano equamente alle economie locali. Le conseguenze di questo caso potrebbero influenzare non solo Meta, ma anche altre aziende del settore, portando a una maggiore attenzione sulla trasparenza fiscale e sulla regolamentazione delle attività commerciali online.