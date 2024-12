Il tribunale di Milano emette una condanna per maltrattamenti e lesioni aggravate.

La condanna di Leonardo Caffo

Il filosofo e scrittore Leonardo Caffo è stato condannato a 4 anni di carcere dal tribunale di Milano per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della sua ex compagna, una donna di 30 anni. La sentenza è stata emessa martedì 10 dicembre, dopo un processo che ha rivelato una serie di presunti abusi fisici e psicologici avvenuti tra il luglio 2019 e il giugno 2022.

Le accuse e la difesa

Il pubblico ministero Milda Milli aveva richiesto una pena di 4 anni e mezzo, escludendo però le circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno deciso di non riconoscere due aggravanti, relative a maltrattamenti su una persona in gravidanza e lesioni aggravate. Durante il processo, la vittima ha descritto una relazione caratterizzata da violenze verbali e fisiche, culminate in episodi di aggressione. Caffo, dal canto suo, ha negato le accuse, sostenendo di non aver mai picchiato la sua ex compagna e di essere stato lui stesso vittima di comportamenti ossessivi da parte della donna.

Le reazioni alla sentenza

La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti. Elena Tomayer, legale della vittima, ha espresso soddisfazione per il verdetto, sottolineando l’importanza della decisione della magistratura. Caffo, dopo la condanna, ha dichiarato di vedere un futuro pessimo e ha espresso rammarico per le conseguenze della sua situazione, affermando che tutto ciò che ha fatto era per cercare di stare vicino a sua figlia. La donna, che ha avuto una figlia con Caffo, ha raccontato di come la relazione fosse iniziata in modo positivo, ma fosse rapidamente degenerata con l’annuncio della gravidanza.

Il processo ha messo in luce non solo le violenze fisiche, ma anche un contesto di manipolazione e controllo, con la vittima costretta a subire insulti e minacce. La testimonianza della donna ha rivelato un quadro drammatico, in cui la gravidanza ha segnato l’inizio di un incubo. La condanna di Caffo rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, un tema sempre più attuale e urgente nella società contemporanea.