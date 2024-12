Un treno guasto causa la sospensione della circolazione nella mattinata di martedì.

Un imprevisto nella rete metropolitana

Nella mattinata di martedì 10 dicembre, la metropolitana M4 di Milano ha subito un’interruzione della circolazione a causa di un guasto tecnico. Il problema si è manifestato intorno alle 10, interessando il tratto tra le fermate California e Susa. Questo inconveniente ha creato notevoli disagi per i pendolari e i turisti che utilizzano quotidianamente questo servizio di trasporto pubblico.

Interventi in corso per ripristinare il servizio

I tecnici di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico milanese, sono immediatamente intervenuti per risolvere il problema. La situazione è stata comunicata ufficialmente, e i tecnici hanno lavorato senza sosta per ripristinare la circolazione. Tuttavia, i pendolari sono stati avvisati che il servizio non sarebbe stato ripristinato in tempi brevi, costringendoli a cercare alternative per raggiungere le loro destinazioni.

Alternative per i viaggiatori

In seguito all’interruzione, Atm ha fornito indicazioni utili per i viaggiatori. È stato specificato che a Sant’Ambrogio non è possibile effettuare il cambio con la linea M2, mentre a San Babila non è possibile cambiare con la M1. Inoltre, a Missori non è previsto il cambio con la M3. Per chi si trova nelle vicinanze di Dateo, è consigliato utilizzare altre stazioni ferroviarie per evitare ulteriori disagi. Queste informazioni sono fondamentali per garantire che i pendolari possano pianificare i loro spostamenti in modo più efficiente durante questo imprevisto.