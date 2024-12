Un colpo audace nel cuore di Milano, le giovani arrestate dopo un violento tentativo di fuga.

Il colpo audace nel centro di Milano

Domenica sera, nel cuore pulsante di Milano, un audace tentativo di furto ha scosso la tranquillità della Galleria del Corso. Tre giovani donne, di età compresa tra i 24 e i 29 anni e di origine marocchina, hanno cercato di rubare merce per un valore di circa mille euro all’interno del noto store Victoria’s Secret. L’episodio è avvenuto intorno alle 20, quando le ragazze sono entrate nel negozio e hanno iniziato a riempire le loro borse con prodotti di bellezza e lingerie, cercando di allontanarsi senza pagare.

La reazione del vigilante

Il tentativo di fuga delle ladre è stato interrotto dall’intervento di un vigilante, un uomo di 35 anni originario del Senegal. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: le tre giovani hanno reagito in modo violento, colpendo il vigilante al volto con una borsa contenente profumi. L’aggressione ha causato al vigilante ferite che hanno richiesto cure presso il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Questo episodio ha messo in evidenza non solo il coraggio del vigilante, ma anche la crescente audacia di alcuni gruppi di ladri che operano in pieno giorno e in luoghi affollati.

Arresto e ulteriori accuse

Le forze dell’ordine, prontamente allertate, sono intervenute sul posto e hanno arrestato le tre donne. Oltre all’accusa di tentata rapina impropria, le giovani devono rispondere anche di ricettazione, poiché i profumi utilizzati nell’aggressione erano stati rubati poco prima nel negozio Kiko, situato nelle vicinanze. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei negozi e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire furti e aggressioni in luoghi pubblici. La questione della sicurezza è diventata sempre più rilevante, soprattutto in una città come Milano, dove il turismo e il commercio sono vitali per l’economia locale.