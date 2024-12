Un blitz dei carabinieri porta all'arresto di un giovane con sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro.

Un’operazione mirata dei carabinieri

Domenica sera, i carabinieri hanno effettuato un controllo in un bar di Lacchiarella, un comune del Milanese, dove hanno arrestato un giovane di 27 anni. L’operazione è scattata poco prima di mezzanotte, quando il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti nei pressi del tavolo dove si trovava il sospettato. Durante la perquisizione, è stata trovata una dose di cocaina a terra, segno evidente di attività illecita.

Scoperte inquietanti durante la perquisizione

Successivamente, i militari hanno esteso la perquisizione all’auto del giovane, dove sono state rinvenute altre tre dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. Questo ha portato i carabinieri a ritenere che il 27enne fosse coinvolto in un’attività di spaccio. Ma le sorprese non sono finite qui: le indagini si sono spostate anche nell’appartamento del ragazzo, dove sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina e una somma di denaro contante pari a 40mila euro.

Il mistero dei soldi e le ipotesi degli inquirenti

Il denaro trovato è stato considerato dagli inquirenti come probabile provento dell’attività di spaccio, soprattutto in assenza di un’occupazione lavorativa da parte del giovane. La presenza di una somma così ingente ha sollevato interrogativi sulla sua provenienza e sullo stile di vita del 27enne. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire i legami del giovane e di capire se ci siano altri complici coinvolti nella rete di spaccio.