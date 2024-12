Il sindaco denuncia atti di vandalismo contro le decorazioni e la pista di pattinaggio.

Un attacco al Natale a Corsico

La città di Corsico è stata recentemente colpita da atti di vandalismo che hanno suscitato indignazione tra i cittadini e le autorità locali. Le luminarie natalizie, simbolo di festa e comunità, sono state danneggiate, insieme alla pista di pattinaggio allestita per le festività. Questo episodio ha portato il sindaco Stefano Martino Ventura a esprimere la sua frustrazione attraverso un post sui social media, denunciando l’accaduto e promettendo un intervento immediato.

La reazione del sindaco

Nel suo messaggio, il sindaco ha sottolineato come tali atti di vandalismo rappresentino non solo un danno materiale, ma anche un attacco al senso di comunità e di festa che il Natale porta con sé. “Capisco che ci siano alcune persone che proprio non riescono ad accettare che la nostra amministrazione lavori e porti risultati per far crescere Corsico”, ha dichiarato Ventura, evidenziando la necessità di unire le forze per contrastare la violenza e l’ignoranza. La sua risposta è stata chiara: “L’amministrazione riparerà ogni cosa che rovinerete e ripartirà meglio di prima”.

Indagini in corso

La polizia locale è già al lavoro per identificare i responsabili di questi atti vandalici. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di portare alla giustizia coloro che hanno danneggiato le decorazioni natalizie. Questo episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità delle installazioni pubbliche, ma anche la determinazione della comunità a non lasciarsi intimidire da atti di violenza. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sarà fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto delle tradizioni locali.

Un appello alla comunità

Il sindaco ha invitato i cittadini a rimanere uniti e a non lasciarsi sopraffare dalla paura. Corsico ha sempre dimostrato di essere una comunità forte e resiliente, capace di affrontare le avversità. La bellezza delle luminarie e la gioia della pista di pattinaggio sono elementi che uniscono la popolazione, e la loro preservazione è essenziale per mantenere vivo lo spirito natalizio. Ventura ha ringraziato anche l’ufficio tecnico e Enel per la loro pronta reazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità per superare questi momenti difficili.