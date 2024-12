Le temperature a Milano scenderanno con l'arrivo di aria fredda e instabilità atmosferica.

Temperature in calo a Milano

Nei prossimi giorni, Milano si prepara ad affrontare un brusco abbassamento delle temperature. Secondo le previsioni meteorologiche, le massime si attesteranno attorno ai 10 gradi fino a mercoledì, per poi scendere ulteriormente. Questo cambiamento climatico è attribuito a un vortice che ha interessato le regioni centrali dell’Italia e che, sebbene stia perdendo intensità, continuerà a influenzare il tempo sul nostro territorio.

Un cielo grigio e instabile

Il cielo sopra Milano sarà caratterizzato da una predominanza di nuvole grigie, con sporadiche apparizioni del sole. Gli esperti avvertono che, nonostante qualche raggio di sole, il clima rimarrà instabile. A partire da mercoledì, il vortice si allontanerà verso ovest, ma non senza lasciare strascichi di instabilità, specialmente al Centro-Sud. Durante la settimana di Santa Lucia, ci si aspetta un aumento dei fenomeni di instabilità, in particolare sulle isole maggiori.

Possibili nevicate in Appennino

Con l’arrivo dell’aria fredda, le temperature si manterranno sotto la media stagionale, creando le condizioni ideali per le nevicate. Le precipitazioni potrebbero interessare le zone appenniniche settentrionali, dove la neve potrebbe cadere a quote collinari. Questo scenario è particolarmente interessante per gli amanti della montagna e degli sport invernali, che potrebbero approfittare di un inizio di stagione promettente.