Due carabinieri indagati per falso e frode processuale dopo la morte di un giovane egiziano.

Il tragico incidente di Milano

La notte del 24 novembre, Milano è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni di origini egiziane. L’episodio ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine coinvolte. Gli inquirenti stanno ora esaminando attentamente le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento, con particolare attenzione a possibili omissioni o falsità nei verbali e nelle relazioni redatte subito dopo l’incidente.

Indagini sui carabinieri coinvolti

Due carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Milano. Uno di loro, il militare alla guida della gazzella, era già sotto inchiesta per omicidio stradale in concorso con Fares Bouzidi, il 22enne che stava guidando il Tmax coinvolto nello schianto. Le indagini si concentrano non solo sulla dinamica dell’incidente, ma anche su presunti atti di falso relativi al verbale d’arresto di Bouzidi e sull’ipotesi di depistaggio, in particolare riguardo alla possibile cancellazione di un video di un testimone oculare.

La risposta delle autorità e della comunità

In risposta a questa situazione complessa, la procura ha conferito un incarico per una consulenza cinematica e dinamica, fondamentale per ricostruire le cause e le eventuali responsabilità legate allo schianto. Nel frattempo, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia Elgaml, incontrandoli per offrire supporto in un momento così difficile. Questo gesto sottolinea l’importanza di affrontare la questione con sensibilità e rispetto, mentre la comunità attende risposte chiare e giustizia per la tragica perdita di un giovane.