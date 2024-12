Un drammatico incendio in via Toffetti ha portato alla morte di un camionista, indagini in corso.

Un tragico evento a Milano

Domenica sera, un drammatico incendio ha scosso la zona di Corvetto a Milano, portando alla morte di un camionista. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in via Vincenzo Toffetti, dove il camion era parcheggiato nei pressi dell’incrocio con via Guglielo Pecori Giraldi. Le fiamme, che si sono sviluppate all’interno della cabina di guida, hanno avvolto rapidamente il veicolo, rendendo impossibile ogni tentativo di salvataggio.

Le prime operazioni di soccorso

I primi a intervenire sono stati due agenti della polizia locale, di 33 e 41 anni, che hanno tentato di spegnere le fiamme utilizzando degli estintori. Tuttavia, le fiamme avevano già preso piede e, nonostante i loro sforzi, non c’è stato nulla da fare. I due agenti sono stati successivamente trasportati in codice verde all’ospedale Niguarda per accertamenti, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Indagini sulle cause dell’incendio

La vittima, il cui nome non è ancora stato reso noto, è stata trovata carbonizzata all’interno del camion. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incendio, che si sospetta possa essere di origine accidentale. Non è chiaro se l’uomo fosse all’interno del veicolo al momento dell’incendio o se fosse stato sorpreso mentre riposava nell’abitacolo. La zona in cui il camion era parcheggiato è caratterizzata da diversi capannoni e si trova nelle vicinanze dell’ortomercato, il che fa supporre che il camionista potesse essere in attesa di un turno di carico o scarico.

Le indagini si concentrano attualmente sul punto esatto in cui si è innescato l’incendio, con alcune ipotesi che suggeriscono un possibile malfunzionamento della batteria del veicolo. Tuttavia, ci vorrà del tempo per accertare le cause definitive di questa tragedia.