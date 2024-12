Incendio mortale a Milano: autista di tir perde la vita

Un tragico incidente nella zona industriale di Milano lascia un autista senza vita e due agenti feriti.

Un drammatico incendio nella notte milanese

La serata di domenica 8 dicembre si è trasformata in un incubo per un autista di tir, il cui veicolo era parcheggiato all’incrocio tra via Pecori Giraldi e via Toffetti, nella zona industriale di Porto di Mare, a Milano. Poco dopo le 21.30, un incendio ha avvolto la cabina del mezzo pesante, lasciando senza scampo l’autista, la cui identità è ancora da accertare. I primi soccorsi, giunti sul posto, non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo, che potrebbe essere stato sorpreso dalle fiamme mentre dormiva.

Le cause dell’incendio sotto indagine

Le autorità stanno indagando sulle cause di questo tragico evento, ritenuto inizialmente di natura accidentale. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista potrebbe essere stato stordito dal fumo, impedendogli di reagire in tempo. I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti, ma per l’autista non c’era più nulla da fare. La polizia locale, presente sul luogo dell’incidente, ha avviato i rilievi per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.

Feriti anche due agenti della polizia locale

Due agenti della polizia locale, di 33 e 41 anni, sono stati i primi a intervenire sul posto. Purtroppo, entrambi sono rimasti feriti durante le operazioni di soccorso, ma le loro condizioni non sono gravi. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice verde. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, evidenziando i rischi legati al lavoro notturno nel settore dei trasporti e la necessità di garantire la sicurezza degli autisti.

Un settore in pericolo

Il tir, parcheggiato regolarmente in attesa di un turno di carico e scarico, rappresenta una realtà comune nelle aree industriali. Tuttavia, questo incidente mette in luce i pericoli che gli autisti affrontano quotidianamente. La mancanza di sicurezza e le condizioni di lavoro possono trasformarsi in situazioni drammatiche, come quella avvenuta a Milano. È fondamentale che le autorità competenti prendano misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.