Una donna di 79 anni investita mentre attraversava la strada, indagini in corso.

Un incidente che ha scosso la comunità

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella serata di lunedì 9 dicembre a Trezzano sul Naviglio, un comune situato nell’hinterland di Milano. Una donna di 79 anni è stata investita mentre tentava di attraversare la strada, un evento che ha suscitato preoccupazione e allerta tra i residenti della zona. L’incidente è avvenuto intorno alle in via Benedetto Croce, all’altezza del civico 32, un’area frequentata da molti pedoni e automobilisti.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono stati allertati e sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, inizialmente in codice giallo. Tuttavia, una volta valutate le condizioni della vittima, gli operatori hanno deciso di trasportarla in codice rosso all’ospedale, segnalando la gravità della situazione. Le condizioni della donna sono state descritte come particolarmente delicate, il che ha reso necessario un intervento rapido e mirato da parte del personale medico.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Attualmente, la dinamica esatta dell’incidente rimane poco chiara. Gli agenti della polizia locale sono stati chiamati a effettuare i rilievi del caso e stanno conducendo indagini approfondite per comprendere le circostanze che hanno portato all’investimento. È fondamentale raccogliere testimonianze e prove per fare luce su quanto accaduto e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità di Trezzano sul Naviglio attende con ansia aggiornamenti sulla salute della donna e sull’esito delle indagini.