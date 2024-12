La Polizia Locale intensifica i controlli per garantire la sicurezza durante l'evento

Un evento affollato e controlli serrati

La Fiera dell’artigianato di Rho, che si è svolta dal 30 novembre all’8 dicembre, ha attirato un numero impressionante di visitatori, stimato tra le 70 e le 100mila persone al giorno. Questo afflusso ha portato a una serie di misure di sicurezza e controllo da parte della Polizia Locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone. Con otto pattuglie attive durante il giorno e due ulteriori pattuglie serali, l’obiettivo era garantire un accesso ordinato e sicuro all’evento.

Le multe per divieto di sosta

In totale, sono state emesse 1.161 sanzioni, la maggior parte delle quali per divieto di sosta. Le aree verdi e le piste ciclabili sono state particolarmente sorvegliate, con 70 verbali emessi solo venerdì 6 dicembre. La Polizia ha anche prestato attenzione all’area Taxi e agli spazi riservati ai mezzi pubblici, rispondendo a numerose segnalazioni da parte dei cittadini e del sindaco Andrea Orlandi.

Incidenti e sicurezza stradale

Nonostante le code e alcuni incidenti sulle autostrade A52 e A4, non si sono registrati episodi critici sul fronte della circolazione. Tuttavia, il sindaco ha espresso la sua preoccupazione per la sosta selvaggia, definendola “inaccettabile”. Per prevenire ulteriori infrazioni, sono previsti dissuasori per limitare l’accesso a determinate aree, a tutela delle realtà locali. La polizia ha anche allontanato diverse persone con ordini di allontanamento e ha confiscato un’auto priva di assicurazione, trovando al suo interno anche sostanze stupefacenti.

Un appello all’uso dei mezzi pubblici

Con la Fiera dell’artigianato che raddoppierà il prossimo anno con un’edizione primaverile, il sindaco ha esortato i visitatori a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere i padiglioni espositivi. “Non possono pensare di poter parcheggiare ovunque, incuranti dei divieti”, ha sottolineato Orlandi, evidenziando l’importanza di una mobilità responsabile durante eventi di grande affluenza.