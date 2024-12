Un'operazione dei Carabinieri porta alla luce un traffico di droga e un bottino di oltre 40mila euro.

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

Nel fine settimana, i Carabinieri di Lacchiarella hanno condotto un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, mirata a contrastare lo spaccio e il consumo di droga nei locali di aggregazione giovanile. L’operazione ha coinvolto diverse zone della provincia di Milano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Il cane antidroga e la scoperta sorprendente

Durante un controllo in un bar di Lacchiarella, i militari hanno utilizzato un’unità cinofila addestrata per la ricerca di sostanze stupefacenti. L’animale ha immediatamente indirizzato le sue attenzioni verso un tavolo occupato da un giovane di 27 anni. Sotto il tavolo, è stata trovata una dose di cocaina, probabilmente abbandonata da un avventore spaventato dalla presenza delle forze dell’ordine.

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso il controllo all’auto del giovane, rinvenendo ulteriori 3 dosi di cocaina all’interno di un pacchetto di sigarette. Questo ha portato a una perquisizione più approfondita nell’abitazione del 27enne, dove sono stati sequestrati quasi 50 grammi di cocaina, per un valore stimato di circa 5.000 euro.

Un bottino inaspettato: oltre 40mila euro in contanti

Ma la sorpresa non finisce qui. All’interno dell’appartamento, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio bottino di denaro contante, ammontante a oltre 40mila euro, suddiviso in mazzette con banconote di vario taglio. Le autorità sospettano che si tratti di “soldi della droga”, considerando che il giovane non risulta avere un’occupazione regolare.

L’arresto del 27enne è stato immediato, e ora si trova in attesa di essere interrogato dall’Autorità Giudiziaria. Questo episodio mette in luce non solo l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, ma anche la necessità di un’attenzione costante verso i fenomeni di illegalità che possono minacciare la sicurezza delle comunità.